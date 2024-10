Como Lazio, niente conferenza stampa per Baroni: le ultime

Como Lazio, mister Marco Baroni non svolgerà la conferenza stampa di presentazione per la sfida in programma giovedì

Mister Marco Baroni non effettuerà la conferenza stampa per presentare Como-Lazio, gara valevole per la decima giornata di Serie A. Così come accaduto già nel precedente turno contro il Genoa.

Il tecnico interverrà quindi direttamente nel prepartita o nel post partita ai microfoni di DAZN o Sky Sport. La sfida in programma giovedì 31 ottobre alle ore 20:45 sarà quindi visibile su entrambe le piattaforme.