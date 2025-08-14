Como Lazio, Fabregas perde pezzi in vista del match contro di Serie A: le parole dell’allenatore dei lariani

Como Lazio, la squadra di Cesc Fabregas si prepara per la sfida contro i biancocelesti. Le ultime sul tecnico

Durante la conferenza stampa tenuta al centro sportivo di Mozzate, l’allenatore del Como, Cesc Fàbregas, ha affrontato diverse tematiche legate alla squadra e ha annunciato un’assenza importante in vista del prossimo impegno contro la Lazio.

Il protagonista della comunicazione è stato Nicolas Kuhn, giovane attaccante tedesco classe 2001 recentemente acquistato dai lariani, che non prenderà parte alla sfida di campionato a causa di un problema fisico: «Abbiamo trovato qualcosa al tendine, quando è arrivato non stava benissimo. Ma era arrivato in un posto nuovo e voleva spingere. Stiamo provando per Bologna, se no dopo la sosta», ha spiegato Fàbregas, sottolineando come il giocatore stia comunque lavorando per recuperare il prima possibile.

Il tecnico, ex centrocampista internazionale con un palmarès straordinario in club come Arsenal, Barcellona e Chelsea, ha poi parlato della gestione del gruppo e dell’inserimento dei nuovi acquisti, evidenziando la volontà di creare equilibrio tra esperienza e giovani talenti. La squadra comasca punta a consolidare la propria posizione in Serie A, cercando continuità nei risultati e nella prestazione collettiva.

L’assenza di Kuhn rappresenta un ostacolo per i lariani, che dovranno fare affidamento sugli altri attaccanti disponibili per affrontare una squadra come la Lazio, reduce da un mercato complicato e da alcune difficoltà nella costruzione della rosa. La gestione degli infortuni sarà quindi un tema centrale per Fàbregas nelle prossime settimane, soprattutto in vista degli impegni ravvicinati della stagione.

Nonostante il contrattempo, il tecnico spagnolo ha ribadito fiducia nella rosa: ««Stiamo lavorando per mantenere equilibrio e competitività, anche senza Kuhn per la prossima partita»». L’obiettivo del Como rimane chiaro: crescere partita dopo partita, integrando i nuovi arrivi e trovando soluzioni tattiche efficaci per ogni avversario.

Con questa strategia, i lariani puntano a costruire una squadra solida, capace di affrontare la Serie A senza compromessi, gestendo al meglio gli infortuni e valorizzando il talento dei giovani come Kuhn, destinato a tornare protagonista appena recuperato.