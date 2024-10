Como Lazio, Fabregas perde un altro centrocampista: le ultime

Como Lazio, i padroni di casa dovranno fare a meno di un altro centrocampista. Non mancherà solo Sergi Roberto

Non solo Sergi Roberto, l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, dovrà fare a meno di un altro centrocampista per la sfida contro la Lazio, in programma oggi alle ore 20:45 allo Stadio Sinigaglia.

I lombardi, nella gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, dovranno quindi fare a meno, salvo sorprese, di Perrone che avrebbe accusato un fastidio durante la rifinitura.