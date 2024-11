Como Lazio, Fabiani: «Niente complimenti, i conti a fine stagione»

Como Lazio, le parole del Ds Fabiani dal rientro dalla trasferta in terra lombarda. Ecco cosa ha detto

Fabiani, in attesa del pullman di fronte al piazzale dello stadio Sinigaglia dal rientro dalla trasferta a Como, ha detto: “Diremo al pilota di voltare basso. Niente complimenti, i conti a fine stagione“, le sue parole riportate dal Corriere dello Sport. Un mantra ripetuto in queste ore a Formello

La possibilità della Lazio, di approdare in Champions, non deve indurre la squadra a perdere il senso della misura. Il bilancio è fin qui è molto buono: sette vittorie nelle ultime otto partite, terzo posto in A e primato in Europa League, infine 31 gol realizzati da inizio stagione.