Como Lazio, i dettagli per la trasferta dei tifosi biancocelesti contro i lariani: tutti i dettagli sui biglietti

Como Lazio, tutte le info sulla prossima sfida dei biancocelesti contro la squadra di Fabregas! Le ultime sui biglietti

La S.S. Lazio ha ufficializzato le modalità di vendita dei biglietti per la prima trasferta stagionale, in programma domenica 24 agosto alle 18:30 contro l’Enilive Como allo Stadio “G. Sinigaglia”. Biglietti – «La vendita aprirà lunedì 18 agosto alle ore 15:00 e resterà attiva fino alle 19:00 di sabato 23 agosto», ha comunicato la società biancoceleste, specificando che i tagliandi saranno disponibili esclusivamente online.

Il settore ospiti dello stadio di Como dispone di 980 posti, con un prezzo del biglietto fissato a 35 euro più commissioni. Limitazioni – «L’acquisto sarà riservato ai possessori della tessera del tifoso Millenovecento», hanno precisato dalla Lazio, ricordando che si tratta di una misura necessaria per garantire sicurezza e ordine.

Per chi arriverà in auto o con pullman da Milano, la società consiglia di percorrere l’autostrada A/9 e uscire a Como Centro. Navette – «I mezzi verranno parcheggiati presso il “Parcheggio Como Centro”, a circa 800 metri dall’uscita autostradale, e successivamente i tifosi saranno accompagnati allo stadio tramite navette gratuite», si legge nel comunicato.

Anche chi deciderà di raggiungere Como in treno potrà contare su comodi accessi. La fermata di Como San Giovanni dista circa 400 metri dallo stadio, mentre chi arriva dalle linee Ferrovie Nord potrà scendere a Como Lago, a circa 700 metri dal G. Sinigaglia.

Sicurezza e consigli – «Si raccomanda a tutti i tifosi di pianificare in anticipo l’arrivo e di seguire le indicazioni degli addetti allo stadio per evitare assembramenti e garantire un ingresso ordinato», sottolinea la Lazio. Conservare con attenzione il biglietto digitale o stampato è fondamentale per non avere problemi all’ingresso.

Queste indicazioni permettono ai sostenitori biancocelesti di organizzare al meglio la trasferta e di sostenere la squadra fin dal primo minuto. La presenza compatta del tifo laziale sarà un elemento importante per accompagnare i ragazzi di Sarri in questo debutto stagionale lontano da casa.