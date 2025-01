Como Lazio, Bastos sugli spalti: «E’ sempre bello incontrare vecchi amici. Ci vediamo presto!»

Como Lazio, ex giocatore biancoceleste è tornato a rivedere giocare la sua vecchia squadra. Le ultime

Per Como-Lazio era sugli spalti per assistere alla partita della sua ex squadra, Bastos Quissanga, ex difensore biancoceleste ha raccontato sul proprio profilo Instagram i due giorni passati a Roma, dove ha avuto il piacere di ritrovare vecchi amici: “48 ore a Roma, è sempre bello incontrare vecchi amici. Ci vediamo presto!”.