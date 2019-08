Comanda il Tifoso / Top&Flop di Sampdoria-Lazio: Milinkovic è un gigante!

Comanda il Tifoso / Ecco i risultati del sondaggio sul migliore ed il peggior biancoceleste in campo in Sampdoria-Lazio

La Lazio inizia nel migliore dei modi il proprio campionato e, impegnata a Marassi contro la Sampdoria, vince 3-0 ed ottiene i primi tre punti della stagione. A decidere il match Ciro Immobile che con una doppietta arriva a quota 101, e Joaquin Correa. Splendono per classe e qualità, poi, le giocate di Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Tutti i biancocelesti, dunque, hanno dimostrato di aver ottenuto una buona condizione fisica e di tenere il morale alto in vista del derby, dimostrando di meritare molto più che una sufficienza. Al termine del match, come accade ormai di consueto, è stato aperto un sondaggio sulla pagina Facebook di LazioNews24 sul migliore della gara, inserendo Immobile e Milinkovic. I tifosi non hanno avuto dubbi: è il ‘Sergente’ il man of the match di Sampdoria-Lazio. Lo testimoniano i commenti: «Sergej fa reparto, incontenibile, inarrestabile, leader di ogni pallone aereo, forza e controllo. Determinante in ogni occasione, mette ansia al reparto avversario e quando avanza destabilizza la difesa che deve coprirlo. Ogni minuto che passa con la nostra maglia addosso mi riempie l’anima».