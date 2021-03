Bayern Monaco, Coman respinto dal centro sportivo

Coman vittima di una disavventura: è stato rifiutato all’ingresso del centro sportivo del Bayern Monaco per via della sua automobile

In vista dell’imminente gara di ritorno di Champions League contro la Lazio, valida per il passaggio ai Quarti di Finale della competizione, Kingsley Coman ha vissuto una vera e propria disavventura, come riportato dal Corriere dello Sport.

Il giocatore è stato infatti “rifiutato” all’ingresso del centro sportivo del club. Il motivo? Non si era presentato con l’auto ufficiale fornita dal club tedesco, ma con la sua Mercedes personale. Ora rischierebbe anche una multa, visto che i componenti dello staff tecnico e i giocatori sono tenuti a partecipare a eventi pubblici e agli allenamenti solo su auto ufficiali del gruppo Audi.