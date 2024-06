Colpani Lazio, Borghi SPIEGA: «Deve crescere, gli CONSIGLIEREI di andare lì»

Colpani-Lazio, Stefano Borghi, noto giornalista, ha parlato del centrocampista obiettivo del club biancoceleste: le dichiarazioni

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi, noto giornalista, ha parlato così di Colpani, accostato anche al calciomercato Lazio:

PAROLE – «Colpani ha fatto una stagione molto molto buona, ma un po’ sbilanciata. Prima parte eccezionale, seconda parte normale. Questo mi fa pensare che è un giocatore che deve ancora completare il suo percorso di crescita. Però ha delle qualità tecniche che meritano un salto in alto rispetto al Monza. Non lo vedo ancora titolare in una squadra che lotta per lo Scudetto, o forse nemmeno per arrivare nelle prime quattro. In un Bologna che gioca la Champions, nel calcio di Italiano, potrebbe starci».