Colonnese: «Situazione dell’Inter come quella della Lazio di Cragnotti»

Francesco Colonnese, ex di Lazio e Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della situazione finanziaria dell’Inter, facendo un importante paragone con Lazio di Cragnotti:

«È molto dura. Alla Lazio sono stato nel 2000 e l’Inter è nella stessa situazione. È una situazione che si può risolvere solo con una vendita, altrimenti l’Inter non può ripianare un debito così grande. È una situazione drammatica, si capisce dal fatto che i più forti devono essere venduti. La società può solo cedere e non mettere soldi. Se non viene comprata, l’Inter non può andare avanti».