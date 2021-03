Colonnese: «Lazio Torino? Non si capisce nemmeno chi abbia ragione…»

Lazio Torino è una questione che fa ancora discutere. All’indomani del tatnto chiacchierato match, ecco le parole di Colonnese

Francesco Colonnese – ex giocatore di Inter e Lazio – è tornato sulla vicenda della gara tra i biancocelesti ed il Torino. Ecco le sue parole per Tuttomercatoweb:

«La solita confusione che c’è in Italia. Il virus sta ancora dilagando, e ci sono troppe voci per prendere decisioni, troppe soluzioni che mandano tutti in confusione. Non si capisce neanche chi abbia ragione o torto, si è tornati a fare lo stesso errore di Juventus-Napoli, una cosa che non doveva succedere».