Lazio, Colonnese: «Alcuni big non al top, giocano sempre gli stessi…»

Francesco Colonnese, ex difensore, ha analizzato il momento della Lazio dopo il pareggio rimediato contro la Roma

Solo un pareggio tra Roma e Lazio. Nonostante il risultato, gli spunti di osservazione forniti dalla gara sono molteplici, soprattutto per la squadra di Inzaghi. Ad analizzare la prestazione dei biancocelesti è stato un ex, Francesco Colonnese, che a TMW Radio ha dichiarato:

«Giocano sempre gli stessi e alcuni big non sono al top. Sapevamo dovesse arrivare un momento delicato, ma non interverrei sul mercato per un unico obiettivo. La reputo fortissima già adesso e potrà rivelarsi una grande insidia da qui alla fine del campionato».