Colomba: «Lazio e Bologna sono in un momento di difficoltà»

L’ex tecnico del Bologna Colomba ha parlato in vista della sfida tra la Lazio e i felsinei in programma domani. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel.

MOMENTO – «Il Bologna vive una stagione un po’ tormentata. Questo succede dopo un buon inizio di stagione. Possiamo dire che molte formazioni, compresa la Lazio, questa stagione hanno avuto un andamento altalenante complice il Covid e le tante gare ravvicinate. Al momento entrambe attraversano una crisi d’identità, che non permette loro di trovare continuità. I biancocelesti stanno facendo fatica ad entrare nella mentalità del nuovo corso targato Sarri, ma ci vuole tempo per cambiare atteggiamento in campo. Se poi non arrivano i risultati, i calciatori abituati al vecchio corso possono mettere in dubbio i nuovi principi».

ADATTAMENTO – «Penso che forse anche Sarri potrebbe leggermente adattarsi all’organico a disposizione. Come tecnico ha le sue idee impostate secondo lo stile di un calcio moderno basato su una pressione alta ed è per questo che un allenatore in grado di dare un’impronta alle sue squadre».