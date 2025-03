Collovati: «Nations League? Contro la Germania non sarà...»

Collovati, ex difensore, ha analizzato il momento della Nazionale e non solo. Le sue parole

Intervistato in esclusiva da Milannews24, Fulvio Collovati ha dichiarato:

L’Italia è attesa dalla sfida in Nations League contro la Germania…

«Con la Germania in Nations League non sarà semplice, solitamente i tedeschi ci portano bene a livello storico e che per tanti motivi ci soffrono. Però in questo momento siamo ancora in costruzione, non canterei vittoria. Loro sono già da qualche anno che si sono stabilizzati e sono più avanti di noi nel percorso».

