Scudetto, Colantuono: «Lazio e Juventus se la giocheranno fino alla fine»

L’ex allenatore della Salernitana si è espresso sulla lotta Scudetto tra Lazio e Juventus: sarà un testa a testa fino alla fine

La Serie A è in procinto di ripartire, e con lei anche la lotta Scudetto tra Juventus e Lazio. Un solo punto a dividere le compagini, 12 giornate che decideranno chi merita lo scettro.

Per Stefano Colantuono sarà una sfida che si determinerà all’ultimo. Ecco le sue parole ai microfoni di TMW: «Lazio e Juve se la giocheranno sino alla fine. Ma l’Inter ha tutto per fare un gran finale. Si tornerà in campo con le difficoltà del caso. Se i campionati fossero stati congelati avremmo passato un anno di ricorsi e contenziosi, meglio tornare in campo».