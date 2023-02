Cluj, Petrescu: «Se giochiamo come contro il Craiova, con la Lazio perderemo»

Petrescu, allenatore del Cluj, dopo la sconfitta contro il Craiova ha parlato della prossima sfida in Conference League con la Lazio

Intervistato da Prima Sport dopo la sconfitta contro il Craiova, Petrescu, allenatore del Cluj, ha parlato del prossimo impegno in Conference League contro la Lazio:

«Se giochiamo così, sicuramente perderemo contro la Lazio. Dobbiamo essere migliori e più aggressivi a Roma. Non so se farò dei cambiamenti, non voglio parlare a caldo, ma dovrò analizzarli con molta attenzione».