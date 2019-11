Cluj, Petrescu: «Lazio squadra forte, avrei voluto la qualificazione oggi»

Le parole di Petrescu, allenatore del Cluj, dopo la socnfitta subita con la Lazio sul campo dell’Olimpico

Esce sconfitto il Cluj di Petrescu. La Lazio batte 1-0 i romeni e riapre la corsa alla qualificazione, negandola agli ospiti che nel prossimo match incontreranno il Celtic. Le parole del mister in conferenza stampa: «Questa è stata una partita molto difficile da mandare giù. Loro hanno giocato meglio nel primo tempo, loro nel secondo. Dopo questa sconfitta avremo più pressione nella prossima partita. Avrei voluto la qualificazione oggi. Ritengo che il Celtic sia favorito nella prossima sfida».

«La Lazio è una squadra forte, è terza in campionato e ultimamente fa quattro gol a partita. Il Celtic cerca una rivincita del preliminare di Champions League? Non ho paura di questo, ho paura della mentalità scozzese e inglese. A loro non interessa di essere già qualificati, verranno lì per vincere».