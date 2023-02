Cluj-Lazio: tutto esaurito allo stadio Radulescu. Quanti saranno i tifosi biancocelesti a spingere la squadra di Sarri

Come riporta Repubblica Roma stasera (ore 18.45) nel piccolo stadio Constantin Radulescu di Cluj-Napoca è previsto il tutto esaurito: 16 mila spettatori, quasi 500 i tifosi della Lazio.

La Lazio ha annunciato: «È stato organizzato il giorno della gara un meeting point in Piata Muzeului (Piazza dei Musei) di Cluj, in ci sono diversi bar e ristoranti. La piazza dista circa 20 minuti a piedi dal Dr. Contantin Radulescu Stadium. Partenza dal meeting point tra le 17.00 e le 17.15. I cortei non autorizzati verso lo stadio sono severamente vietati».

Sempre nello stesso comunicato sono elencati anche gli oggetti che non possono essere introdotti allo stadio: «Aste di bandiere flessibili di lunghezza superiore a un metro e spessore di un cm, così come striscioni o bandiere di dimensioni superiori a 2 x 1,5 metri». Da ieri sera la Digos sta monitorando che tutto fili liscio.