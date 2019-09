Cluj-Lazio, le PAGELLE dei quotidiani: disastro Strakosha, scoperta Jony

Cluj-Lazio, ecco i voti agli undici schierati ieri in campo da Inzaghi

Una serata da dimenticare per la Lazio quella di ieri sera. Un esordio amaro in Europa League con la sconfitta in rimonta, per la seconda volta in meno di una settimana, subita per 2-1 dal Cluj. Alcune note liete come quella di Jony, ma tanti, troppi giocatori sotto la sufficienza. Ecco i voti dei maggiori quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 5; Vavro 5, Acerbi 5.5, Bastos 6 (80′ Adekanye s.v.) Lazzari 5, Milinkovic 6, Leiva 5.5, Berisha 5.5 (67′ Cataldi 5), Jony 7 (80′ Lulic s.v.); Correa 4.5, Caicedo 4.5; Inzaghi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 5; Vavro 5, Acerbi 5.5, Bastos 6 (80′ Adekanye s.v.) Lazzari 5, Milinkovic 6, Leiva 5.5, Berisha 5.5 (67′ Cataldi 5), Jony 6.5 (80′ Lulic s.v.); Correa 5, Caicedo 5; Inzaghi 5.

IL MESSAGGERO – Strakosha 4.5; Vavro 5, Acerbi 5.5, Bastos 5 (80′ Adekanye s.v.) Lazzari 4.5, Milinkovic 5.5, Leiva 5, Berisha 4.5 (67′ Cataldi 5.5), Jony 6.5 (80′ Lulic 5.5); Correa 5, Caicedo 4.5; Inzaghi 5.

IL TEMPO – Strakosha 4; Vavro 4.5, Acerbi 5.5, Bastos 5.5 (80′ Adekanye s.v.) Lazzari 5, Milinkovic 5, Leiva 5, Berisha 4.5 (67′ Cataldi 5.5), Jony 6 (80′ Lulic s.v.); Correa 5, Caicedo 5; Inzaghi 5.