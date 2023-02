Cluj Lazio, Godela: «Ho parlato con Tare prima della partita, mi ha detto che...»

Stefan Gadola, proprietario del locale in cui hanno pranzato le delegazioni di Cluj e Lazio prima della gara, ha svelato un dialogo con Tare

Ai microfoni di ProSport, Stefan Gadola, proprietario del locale in cui hanno mangiato le delegazione di Cluj e Lazio prima del match, ha rivelato di aver parlato con Tare:

«Abbiamo parlato di cultura, di arte, ci ha detto che Cluj gli è piaciuta molto e che sono rimasti colpiti dal calore della gente. Ci ha detto che sono usciti per una passeggiata e chi li ha riconosciuti dalle loro tute della Lazio li ha salutati o addirittura applauditi. Abbiamo anche concordato il punteggio per stasera e abbiamo deciso di organizzare un’altra partita la prossima settimana, perché l’interesse per quella attuale è enorme».