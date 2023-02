Cluj-Lazio: ecco quanti saranno i tifosi biancocelesti in Romania. Presenti 415 tifosi laziali domani allo Stadio Contantin Radulescu

Come riporta Il Messaggero per la sfida di domani della Lazio contro il Cluj, che si disputerà allo Stadio Contantin Radulescu in Romania, saranno presenti 415 tifosi biancocelesti.

La sfida di Conference League tra le due squadre inizierà alle 18.45 e allo Stadio Contantin Radulescu si registra il tutto esaurito.