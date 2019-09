Cluj, la società ha deciso di premiare tutti i giocatori dopo il successo in Europa League contro la Lazio

Non è passata inosservata la vittoria del Cluj contro la Lazio. Ha sorpreso in tanti, anche la stessa società romena, che non si aspettava un risultato simile. Ed ecco che il presidente ha deciso di premiare tutto lo staff dopo il successo ottenuto in Europa League.

Come riporta fanatik.ro, l’impresa ha fruttato un premio di cinque mila euro a ciascun giocatore.