Club Lazio Maestrelli, sabato si svolgerà il Premio Sport e Cultura

Lazio, tanti biancocelesti al Club Lazio “Tommaso Maestrelli” di Nepi in occasione del Premio Sport e Cultura

Grande occasione per parlare di Lazio: sabato 30 novembre verranno consegnati il Premio Sport e Cultura. L’iniziativa viene dal Club Lazio “Tommaso Maestrelli” con il comune di Nepi e l’A.S. Atletica Nepi. Due i premi Sport che verranno consegnati: uno a Delio Rossi e uno in memoria di Stefano Liscapade. L’altro riconoscimento, il premio Cultura 2019, verrà dato allo storico cronista Rai e tifoso laziale Riccardo Cucchi. Sarà presente anche Massimo Maestrelli.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI