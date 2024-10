Claudio Ranieri: «Ritorno in panchina? La tentazione c’è stata. Sulle squadre di A dico questo»

Le parole di Claudio Ranieri, ex allenatore, sull’inizio di stagione del campionato di Serie A

Da quest’anno Claudio Ranieri è fermo, anche se non esclude del tutto un ritorno al mestiere che ama. E da allenatore attento a quel che succede, ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport su svariati argomenti del nostro calcio.

TORNARE IN PANCHINA – «La tentazione di tornare subito c’è stata, lo ammetto, ma alla fine ho resistito. La mia idea resta la stessa di fine maggio: aspetto un’avventura che mi stuzzichi, qualcosa di simpatico, preferibilmente una nazionale europea. A livello di club penso di aver chiuso, ma poi sapete come è strano il calcio: mai dire mai…».

LA JUVE DI MOTTA – «Quella della Juventus è stata una vera rivoluzione, anche culturale. Si è lasciato un modo di giocare per abbracciarne un altro. A prescindere dai gusti, il cambiamento è stato notevole. La Juve di Motta era un punto interrogativo dopo tutti i cambiamenti, anche negli uomini. Thiago è stato rapido a trasmettere e convincere la squadra delle proprie idee. E adesso si ha la certezza che la Juventus lotterà con l’Inter e con il Napoli. Conte è un vincente, è partito forte e alla lunga non giocare le Coppe qualche vantaggio glielo darà visti i calendari intasati delle altre».