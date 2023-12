Ranieri a DAZN: «Pedro? Grande persona. Non mi è piaciuto l’arbitraggio»

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, ha commentato la sconfitta contro la Lazio nell’immediato post-partita: le sue dichiarazioni

Claudio Ranieri, allenatore del Cagliari, ha parlato nel post partita del match contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn:

PEDRO – «Non mi sono emozionato con Pedro, gli ho detto alcune parolacce, lui sa’ che io scherzo. Ci conosciamo da tanto tempo, è una grande persona»

VAR – «Oggi non ero nervoso, stimolavo i miei giocatori, dicevo che ci giocavamo tutto fino alla fine. O si fa o non si fa. Abbiamo avuto due palle gol, peccato per il rosso. Non capisco il VAR… perché è entrato in quella situazione, perché doveva far vedere? Che ne sappiamo noi? Doveva far finire l’azione, l’arbitro ha fischiato e basta. Nella partita, per come è stata arbitrata, questo è fallo? Non voglio entrare in queste polemiche, abbiamo perso e basta. Questa è la realtà delle cose. Chi sta al VAR deve valutare bene e aiutarlo, non aiutarlo a sbagliare»

CONTENTO – «Per cosa sono amareggiato? Sono contento della prestazione, ai miei chiedo sempre questo, la gara è stata giocata bene, noi stavamo creando difficoltà alla Lazio e non era cosa facile. Poi essere con l’uomo in meno con una squadra che fa girare bene la palla dovevamo restare concentrati e così è stato»

LUVUMBO – «Poteva fare qualcosina in più. Ha fatto un inizio di campionato bellissimo, anche se non vincevamo ci trascinava. Ma ho visto in lui una spina nel fianco, la sua partita l’ha fatta come tutti gli altri»

LAPADULA – «L’ho detto a inizio campionato. Ho giocatori che sanno integrarsi l’uno con l’atro ma bisogna fare di necessità virtù, sapere quando è in forma uno e quando è in forma l’altro. Petagna è in un buon periodo di forma, Lapadula si sta ritrovando, quando devo scegliere una punta metto chi sta meglio fisicamente»