Claudio Lotito sente molto la sfida di sabato pomeriggio tra Salernitana e Lazio: per il patron la gara ha anche un valore simbolico

In casa Lazio c’è grande attenzione al ciclo di gare in programma dopo la sosta per le Nazionali, come riporta Il Messaggero.

Lo snodo pericoloso è Salerno, a poco più di 270 chilometri da Formello. Lo conoscono bene Fabiani e Lotito, ex ds e patron col dente avvelenato dopo aver fatto per 10 anni avanti e indietro, sino alla cessione obbligata del club granata a Iervolino. State certi che in settimana il patron suonerà la carica come l’anno scorso, vuole a tutti i costi questo successo, ha pure un valore simbolico.