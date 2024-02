Lotito raddoppia: il presidente della Lazio vuole comprare quella squadra! ULTIMISSIME

Claudio Lotito, presidente della Lazio, sarebbe pronto ad acquistare il Barletta: il patron biancoceleste è in pole. Le ultime

Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito, presidente della Lazio, sarebbe pronto ad acquistare il Barletta, squadra pugliese che milita nel campionato di Serie D e nel quale figurano anche vecchie conoscenze della Serie A come Schelotto.

Il patron biancoceleste, a cui il Barletta è stato proposto dal suo collega in Forza Italia, Damiani, sarebbe in pole per diventare il numero uno del club ma prima vuole avere una conoscenza precisa dei conti del club e soprattutto notizie certe sulla questione multiproprietà. Lotito infatti non avrebbe nessuna intenzione di ripetere il caso Salernitana quando fu costretto a cedere i campani dopo la promozione in Serie A.