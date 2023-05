Lotito potenzia la Lazio anche fuori dal campo: tutte le mosse

Con la qualificazione alla prossima Champions League ormai raggiunta, Lotito è pronto a potenziare la Lazio in ogni settore

La qualificazione della Lazio alla prossima Champions League permetterà a Lotito di potenziare il club biancoceleste, come riportato dal Corriere dello Sport.

E’ un fatto acclarato che dopo l’ingresso del figlio Enrico (direttore generale della Primavera) stia per essere inquadrata in società anche la moglie Cristina. Altri passaggi delicati riguarderanno i comparti marketing e comunicazione: bisogna farsi trovare pronti, la Champions non è uno scherzo. Lotito ha fatto risultati, non si discute. Dopo diciannove anni di gestione, il popolo della Lazio lo attende al varco del celebre “salto di qualità”.