Lotito fissa l’obiettivo: il campionato più importante della Champions per un motivo. L’idea del patron

Claudio Lotito è stato chiaro con la Lazio: Champions da onorare ma la priorità resta il campionato. Tutte le idee del presidente

Come riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito, presidente della Lazio, è stato chiaro con la squadra di Maurizio Sarri. Giusto onorare il prestigioso palcoscenico della Champions League ma l’obiettivo prioritario resta il campionato.

Solo attraverso la Serie A il club biancoceleste può confermare la posizione europea, indispensabile anche a fronte dell’oneroso mercato estivo (investiti 101 milioni di euro). Non avere gli introiti delle prossime coppe europee, soprattutto quelli della Champions, potrebbe diventare un salasso importante per le casse del club. Lotito non ammette altri passi falsi.