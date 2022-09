Lotito sul mercato: «Abbiamo adottato una strategia chiara, ecco quale»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato del mercato estivo dei biancocelesti: la strategia della società è stata chiara

Durante l’intervista a Leggo, Claudio Lotito ha parlato anche del mercato estivo della Lazio:

«È stato uno dei mercati più dispendiosi sotto il profilo economico, ma si è fatto un investimento per gettare le basi del rinnovamento necessario che attendeva il nostro parco giocatori. Avevamo figure e ruoli da coprire nell’immediato, ma anche bisogno di dare alla rosa più ricambi di quanti ce ne fossero lo scorso anno. Senza fare collezioni di figurine, ma comprando chi fosse veramente utile. E, cosa che molti brillanti commentatori trascurano, non abbiamo venduto le nostre pedine migliori, a partire da Sergej Milinkovic-Savic. Altre grandi squadre hanno sacrificato tasselli importanti, noi no. Romagnoli? Essere laziali è un plus importante, perché aiuta a entrare da subito in sintonia con questi colori. Da solo però non basta. Prima di tutto viene l’aspetto tecnico. Romagnoli è davvero quel che ci serviva, per capacità ed esperienza internazionale. Del bianco e del celeste ti innamori da bambino, così è stato per Romagnoli, oppure giocandoci. Penso che Immobile, Milinkovic, ma anche altri che sono qui da meno tempo di loro, siano diventati ormai tifosi della squadra in cui giocano».

