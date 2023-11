Lotito, l’ultima frecciata a Tare: «Con lui siamo retrocessi»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha punzecchiato Igli Tare nel pre-partita della gara poi vinta contro il Celtic: le sue parole

«Io non ho allontanato Tare dalla Lazio, è stata una sua scelta personale. Non è stata legata ad attriti con la mia persona, siamo in buoni rapporti. Nella vita tutti utili e nessuno indispensabile. Non si può imputare al merito o al demerito di una persona. La Primavera con Tare era retrocessa, poi ha vinto il campionato ed è tornata nel campionato principale. Abbiamo rinnovato la squadra al 100% sicuro, tolto Immobile. È una squadra che ha avuto bisogno di assestamenti. Ha fatto male con le squadre abbordabili e bene con le big, c’è qualcosa a livello mentale».