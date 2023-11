Lotito a Sky: «Non mi piace l’atteggiamento ma Sarri non è in discussione. L’addio di Tare? Non c’entra nulla con la situazione»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’immediata pre-partita della sfida contro il Celtic

«L’atteggiamento sul campo mi infastidisce molto. La squadra deve scendere in campo con coesione. Poi il risultato dipende anche dall’imprevedibile ma voglio una squadra determinata. La società crede tantissimo nell’organico e nell’allenatore e pensa che una volta che si cade ci si rialza. Bisogna essere consci dei propri mezzi e la Lazio lo sarà. Io non ho assolutamente allontanato Tare, è stata una sua scelta personale che non aveva niente a che fare con me. Siamo in ottimi rapporti. Poi nella vita sono tutti utili ma nessuno è indispensabile. Il nostro atteggiamento non può dipendere dalla mancanza di una sola persona. Anche con la Primavera e con Tare presente siamo retrocessi. Tutte le cose vanno legate alla situazione specifica. Abbiamo rinnovato la squadra al 100% tolto Immobile. Abbiamo avuto bisogno di assestamenti, abbiamo fatto bene con le squadre grandi e meno bene con le squadre piccole. C’è qualcosa che non va. Ho detto a Sarri che devono giocare i calciatori che sono nelle migliori condizioni, non deve guardare in faccia a nessuno. Io ho investito sulla persona e sull’allenatore, io come società lo appoggio come posso. Sia lui che la squadra».