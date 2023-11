Lotito incendia il derby: che frecciata ai tifosi della Roma!

Claudio Lotito, patron della Lazio, ha incendiato il derby di domenica contro la Roma: che frecciata ai tifosi giallorossi!

Claudio Lotito, presidente della Lazio, incendia il derby della Capitale. Ecco la frecciata ai tifosi della Roma nel corso dell’intervista a Radio Serie A:

TIFOSI DELLA ROMA – «Questo gli rimprovero, se non ci metti la determinazione e la combattività è inutile. Gli altri non si spostano. Il derby a cui sono più legato è quello del 26 maggio, è stato un evento particolarissimo, in città si vive e si soffre. L’altra fazione enfatizza di più le situazioni, i laziali sembrano meno coinvolti, soffrono in silenzio. Invece l’altra sponda è più caciarona e se non raggiunge l’obiettivo sparisce. Il derby rimane sempre la partita nella partita. L’anno scorso siamo stati ampiamente soddisfatti per quello che abbiamo ottenuto».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA