Lotito: «Oggi il nuovo presidente di Lega? Chiedete a chi comanda...» - VIDEO

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha commentato in maniera polemica la questione della scelta del nuovo presidente di Lega

Claudio Lotito, patron della Lazio, all’arrivo in Lega ha commentato brevemente e in maniera piuttosto polemica l’argomento riguardante l’elezione del nuovo presidente. Le sue parole:

«Nuovo presidente? Non lo so, chiedete a chi comanda. Io non decido niente».