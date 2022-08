Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha detto la sua in merito alla possibile candidatura alle prossime elezioni politiche

Ai microfoni de La Stampa, Claudio Lotito ha detto la sua sulla possibile candidatura alle prossime elezioni politiche:

«Berlusconi? No, non ho ancora parlato con lui. Ma per la verità non ho ancora parlato con nessuno. Se potrò essere utile mi candiderò, sennò no».