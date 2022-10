Lotito: «Scudetto? Con questo spirito non ci poniamo limiti, Milinkovic vale 120 milioni»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, suona la carica dopo la grande vittoria contro la Fiorentina: lo scudetto non è utopia

Claudio Lotito, patron della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Messaggero dopo la bella vittoria di lunedì contro la Fiorentina in trasferta. Le sue parole:

«Al di là della grande vittoria al Franchi, sono soddisfatto dello spirito che ho rivisto. L’ho già detto, se continuiamo con questo atteggiamento, non ci poniamo limiti e possiamo arrivare lontano. Milinkovic? Non ho nessun accordo con Kezman per cederlo alla Juve o a nessun altro in inverno. Anzi, ora vale 120 milioni, non più 100. Ogni mese sale il prezzo. Ho scelto Sarri perchè è un grande maestro di calcio ma anche per il suo aspetto umano. Flaminio? Io ne ho proposto per primo il rilancio, sto approfondendo il discorso con la famiglia Nervi, la sovraintendenza, ma non dipende più da me perchè devono avere garanzie sulla copertura e la capienza. La Lazio ha una media di 42mila spettatori, in quell’impianto ne entrerebbero un quarto. Non partecipo col Comune a una conferenza dei servizi al buio».