Lotito carica la Lazio: «Questa squadra mi entusiasma, ho ripreso in mano tutto io»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, si è detto entusiasta della squadra di Maurizio Sarri: le sue dichiarazioni

La Lazio vola sempre più in alto consolidando il secondo posto in classifica. La vittoria colta contro lo Spezia in trasferta ha acceso gli entusiasmi del presidente Claudio Lotito che ai microfoni de Il Messaggero ha dichiarato:

«Non è un caso che sia sempre più presente a Formello. Questa squadra mi sta entusiasmando e voglio sostenerla affinché mantenga questo spirito sino all’ultimo. Nessuno deve più mettersi in mezzo, ho ripreso in mano tutto io».