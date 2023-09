Gol Vlahovic, Gavillucci spiega: «Regolare? Dico questo»

Gol Vlahovic, Claudio Gavillucci, ex arbitro, ha spiegato il motivo per cui la rete sarebbe regolare: le sue dichiarazioni

L’ex arbitro Claudio Gavillucci, a TMW, ha così analizzato gli episodi da moviola di Juve-Lazio.

IL COMMENTO – «Juventus vs Lazio è stata insieme al derby di Milano uno dei due Big Matches andati in scena ieri. A tenere banco sul fronte delle polemiche arbitrali é stato l’episodio che ha portato la Juve sul 1 a 0 . La Vecchia Signora al 10’ sblocca il risultato grazie ad una girata al volo di Vlahovic, ma sull’azione che porta al gol ci sono forti proteste dei laziali per una presunta fuoruscita del pallone dalla linea laterale del terreno di gioco. Dopo un check da parte del Var Irrati, il gol viene a mio avviso giustamente convalidato da Maresca».