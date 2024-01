Classifica Serie A: come cambia dopo Juventus Empoli - Lazio News 24

Classifica Serie A: come cambia dopo Juventus Empoli, match terminato per 1-1

Pareggio tra Juventus ed Empoli, che in 10 non riescono ad allungare momentamente sull‘Inter. Punto ottimo per l’Empoli in chiave salvezza:

Ecco la classifica aggiornata:

Juventus 53 (22 partite giocate)

Inter 51 (20)

Milan 45 (21)

Atalanta 36 (22)

Fiorentina 34 (20)

Lazio 33 (20)

Bologna 32 (20)

Roma 32 (21)

Napoli 31 (20)

Torino 31 (21)

Genoa 25 (21)

Monza 25 (21)

Frosinone 22 (21)

Lecce 21 (21)

Sassuolo 19 (20)

Udinese 18 (22)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 17 (21)

Empoli 17 (22)

Salernitana 12 (21)