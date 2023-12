Classifica girone Youth League Lazio: ecco la graduatoria finale nel gruppo dei bianconcelesti

La Lazio Primavera ha ottenuto contro l’Atletico la sua prima storica vittoria in Youth League. Un risultato che tuttavia non basta ai ragazzi di Sanderra per qualificarsi alla fase successiva.

Classifica Gruppo E Youth League

Feyenoord 13

Atletico 12

Lazio 5

Celtic 4