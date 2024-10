Classifica marcatori all time Lazio, Pedro raggiunge quell’ex biancoceleste: il dato

Classifica marcatori all time Lazio, Pedro riesce ancora a lasciare il segno. Ecco i numeri

Pedro, in questo inizio di stagione della Lazio ha già superato il numero di gol della scorsa. Grazie al tap-in che è valso il momentaneo 2-0 della sfida contro il Grifone, non solo ha raggiunto quota 28 gol con l’aquila sul petto, ma Pedro è riuscito anche ad agganciare nella classifica marcatori all-time della storia della Lazio un certo Roberto Mancini, a quota 24 gol e con quattro presenze di differenza (140 per Pedro e 136 per Mancini). Attualmente Pedrito si trova in 61° posizione, a una rete di distanza da Mattia Zaccagni (25).