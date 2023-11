Clamoroso Sarri, può seguire Immobile in Arabia: cosa sta succedendo

Colpo di scena in casa Lazio, non solo Ciro Immobile ma anche Maurizio Sarri ha offerte dall’Arabia Saudita, ecco cosa sta succedendo

Ha un qualcosa di assolutamente clamoroso quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi in casa Lazio. Come riportato stamane da Il Corriere dello Sport infatti, non solo Ciro Immobile, ma anche Maurizio Sarri in futuro potrebbe lasciare la Capitale per trasferirsi in Arabia Saudita.

Entrambi, starebbero infatti ricevendo le avances dei club sauditi, desiderosi di strappare (a suon di milioni) attaccante e tecnico dalla società biancoceleste. L’interesse per il Capitano è ormai noto da tempo e lo stesso Immobile potrebbe a tal proposito “spingere” per trasferirsi dalle parti di Riad dove concludere la propria carriera con la famiglia. Discorso diverso invece per Sarri le cui possibilità di lasciare l’Italia sarebbero ad oggi minori.