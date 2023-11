Clamoroso Lazio, la Roma vuole ‘rubarti’ il ritiro ad Auronzo. La situazione

La Rome vuole sottrarre Auronzo come sede del ritiro estivo alla Lazio, Lotito ha un vantaggio ma tutto può ancora cambiare, vediamo perchè

Si profila l’inizio un derby dentro il derby tra Lazio e Roma. Come riportato stamane da Il Messaggero alcuni organizzatori inviati dal club giallorosso avrebbero sondato la possibilità di “spostare” il proprio ritiro estivo del prossimo anno nientemeno che ad Auronzo.

Lo scorso aprile, si legge, la Media Sport Event di Gianni Lacchè aveva firmato un accordo-mandato con il comune del Caldore, che avrebbe consentito di dare la priorità (entro il prossimo marzo) alla Lazio per un rinnovo biennale (2024-2025) da 500mila euro l’anno. La proposta è da mesi sul tavolo con il patron Lotito che aspetterebbe solo più il via libera da Sarri per procedere. Quel che è certo è che con la Roma alle calcagne non c’è più tempo da perdere.