Clamoroso, Izzo: il difensore del Monza è condannato a cinque anni di reclusione

Izzo, il difensore del Monza è stato condannato a cinque anni di reclusione per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva

Monza sotto shock, Armando Izzo è stato condannato a cinque anni di reclusione. Il difensore dovrà scontare questa pena per concorso esterno in associazione camorristica e frode sportiva. Il pm di Napoli aveva richiesto per il giocatore una pena di 4 anni e 10 mesi, oltre a lui sono stati condannati il cugino Umberto Accurso e Salvatore Russo colui che faceva parte dello stesso clan.