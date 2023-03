Cissè: «Se avessi segnato quel gol nel derby...»

Arrivano le parole dell’ex giocatore biancoceleste, che ha raccontato la sua personale esperienza nella stracittadina

Djibril Cissé, ex giocatore della Lazio, ha raccontato la sua personale esperienza col derby ai microfoni ufficiali della società.

LE PAROLE- «Ricordo perfettamente tutto, come se fosse oggi. Il lancio di Mauri e il mio tiro al volo. Purtroppo il palo interno mi negò l’emozione di segnare in quel derby, sarebbe stato bellissimo decidere la partita così, per me e per i tifosi. Sinceramente avrebbe cambiato il mio futuro alla Lazio, dopo un impatto non semplice col calcio italiano. Penso infatti che, grazie a quel gol, sarei rimasto a lungo in biancoceleste, iniziando una nuova storia»