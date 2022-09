Ciro Muro: «Alla Lazio grazie a Giordano, lasciarla un errore»

Ciro Muro, ex calciatore della Lazio, ha svelato alcuni retroscena sul suo arrivo alla Lazio e sul suo successivo addio: le sue parole

Intervistato da Il Cuoio, Ciro Muro ha svelato un retroscena sul suo arrivo alla Lazio:

«Bruno mi riferiva che la Lazio lo stava martellando per me. Lui mi consigliò di trasferirsmi a Roma dicendomi che i tifosi della Lazio sarebbero impazziti per un giocatore con le mie caratteristiche. Era uno squadrone e infatti risalimmo in A. Lasciare la Lazio? Lo sbaglio più grande commesso da calciatore. Avevo un altro anno di contratto ma Gigi Simoni mi tormentava da Cosenza. Da lì non sono più riuscito a tornare in Serie A».