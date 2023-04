Lazio, tocca a Immobile: Ciro insegue due traguardi

Contro lo Spezia toccherà ancora a Ciro Immobile: servono i suoi gol per la Champions e per due importanti traguardi personali

Maurizio Sarri si aspetta i gol di Ciro Immobile in questo convulso finale di stagione con in palio la tanto agognata qualificazione in Champions League. Contro lo Spezia toccherà ancora al numero 17, che non segna dalla trasferta di Salerno dello scorso 19 febbraio, guidare l’attacco dei biancocelesti.

Immobile insegue anche due record personali: gli basta un gol (allo Spezia ha segnato cinque gol in 5 occasioni) per chiudere l’ennesima stagione in doppia cifra in campionato e inoltre gli mancano solo 9 gol per raggiungere i 200 in campionato. Ciro è pronto a trascinare la sua Lazio. Lo riporta Il Messaggero.