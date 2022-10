Immobile da record, Inzaghi lo esalta: «Felice mi abbia superato lui, è speciale»

Con il gol allo Sturm Graz Ciro Immobile ha superato Simone Inzaghi come miglior marcatore della Lazio in Europa: Simone lo esalta

Ciro Immobile è sempre più da record e nella storia della Lazio. Il rigore realizzato giovedì sera in Europa League contro lo Sturm Graz gli è valso il sorpasso a Simone Inzaghi. Il numero 17 biancoceleste con 21 centri (un gol ogni 118 minuti in 34 presenze) è diventato il miglior marcatore dei biancocelesti in Europa staccando l’ex tecnico, fermo a 20.

E proprio Inzaghi, intercettato dal Corriere dello Sport, ha voluto elogiare il suo ex attaccante: «Se un giocatore della Lazio doveva battere il mio record, sono contento l’abbia fatto Ciro. Un grande calciatore. Una grande persona e io provo davvero tanto affetto per lui ». Lo sa anche Sarri che anche per l’assenza di un suo vice a parte l’adattato Cancellieri non ci rinuncia mai. Sono 1098 i minuti giocati da Ciro tra campionato ed Europa League, sempre presente. Con l’Udinese domani alle 15 toccherà ancora a lui.