Immobile giù di corda: Ciro paga due fattori precisi. La situazione

Ciro Immobile, dopo il lampo di Lecce, è apparso giù di corda: la panchina in Nazionale e i 33 anni le cause principali

Ciro Immobile non sta vivendo l’inizio di stagione che lui e tutta la Lazio si aspettavano. Dopo il lampo di Lecce, come riporta Il Messaggero, il bomber è calato di rendimento e la panchina nella sfida con l’Ucraina lo ha ulteriormente affossato.

Il classe ’90 deve capire anche che a 33 anni deve centellinarsi in campo durante la partita per tornare lo spietato killer che tutti conoscono. E in questo senso per Ciro sarà necessario accettare anche l’alternanza con Castellanos. Gestione è la parola chiave per tornare ad essere il vero Immobile.