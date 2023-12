Immobile a Sky: «Contavano solo i tre punti, vi spiego perchè. Sull'Europeo...»

Ciro Immobile, capitano e simbolo della Lazio, ha parlato dopo la sofferta vittoria sul Cagliari: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky dopo Lazio-Cagliari, Ciro Immobile ha dichiarato:

«Oggi conta più la sostanza della forma, dobbiamo essere consapevoli che per risalire in classifica bisogna vincere anche queste partite. Paradossalmente abbiamo sofferto più in dieci contro undici. Noi ci aspettavamo di più, come i tifosi. Venivamo da una brutta partita a Salerno e avevamo anche un po’ di pressione, sappiamo che le prossime partite sono un modo per tornare sù in classifica, quasi un’ultima spiaggia. Tenere una buona posizione al giro di boa è importante, dobbiamo vincere le partite, non importa come: se giochiamo bene meglio, sennò va bene anche così. Quando i risultati non arrivano arriva il pessimismo e si perde la positività, per questo è buono che i risultati arrivino, anche senza prestazioni. Rivedere la classifica, essere più in alto, saper di aver vinto, ci aiuta a restare in carreggiata. Capisco i tifosi, ma allo stesso tempo ci godiamo una settimana bellissima, in cui ci siamo anche qualificati agli ottavi di Champions. L’Europeo? Ho visto il girone, è impegnativo. Veniamo dalla vittoria del 2021, è bello metterci alla prova con squadre forti. Nelle ultime convocazioni non ci sono stato, ma non stavo bene. Vediamo come andrà la stagione con la Lazio, poi alla fine tirerò le somme, così come anche il mister e vedremo».